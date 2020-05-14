Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı ile Zincirlikuyu'daki morg ve gasilhaneyi görüntüleyen Amerikan haber ajansı, cenazeleri son yolculuğuna hazırlayan gassalları kadrajına aldı. Cenaze ve defin usullerinin değiştiğinin altını çizen Associated Press, Türkiye'deki vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen İtalya ve İspanya'nın aksine can kaybının düşük olduğunu, bu nedenle morglardaki kapasitenin aşılmadığını belirtti.