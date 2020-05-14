14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı ile Zincirlikuyu'daki morg ve gasilhaneyi görüntüleyen Amerikan haber ajansı, cenazeleri son yolculuğuna hazırlayan gassalları kadrajına aldı. Cenaze ve defin usullerinin değiştiğinin altını çizen Associated Press, Türkiye'deki vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen İtalya ve İspanya'nın aksine can kaybının düşük olduğunu, bu nedenle morglardaki kapasitenin aşılmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:27
  • 1
  • 21
Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

Dünya medyasının Türkiye'nin coronavirüse karşı verdiği savaşa ilgisi devam ediyor. CNN, BBC ve Reuters'tan sonra bu kez Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı İstanbul'dan dünyaya fotoğraflar servis etti.

  • 2
  • 21
Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

'Virüs Türklerin cenaze ve defin usullerini değiştirdi' başlığıyla haberini sunan AP, İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı ile Zincirlikuyu'daki morg ve gasilhaneyi görüntüledi.

  • 3
  • 21
Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

Zincirlikuyu'daki morgda cenazelerin kefenlenmesini kadrajına alan AP, corona virüs kurbanlarını son yolculuğuna hazırlayan ekiplerin tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giydiğini bildiriyor.

  • 4
  • 21
Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

AP'nin kareleri arasında, Zincirlikuyu'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadınların cenazelerini yıkayıp kefenleyen kadın gassallar da yer aldı.

  • 5
  • 21
Türkiye'den dünyaya servis edildi: Cenaze ve defin usulleri değişti

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kadın gassallardan Eda Elal, böyle poz veriyor.