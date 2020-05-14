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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

Son dakika haberi... 2019 yılının Eylül ayının başında hastalık kontrol ve koruma merkezi 450'den fazla solunum sistemi vakası tespit etti. Bu vakaların üzerinde başlatılan çalışma sonucu gizemli bir hastalık olabileceğine yönelik bulgulara ulaştı. O bulgular sonunda elektronik sigaranın da ciddi zararlar verdiği ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Virüs-elektronik sigara ilişkisi ne? Koronavirüs hastalığını geçirip "En ağır olarak bu süreci yaşadım" diyen ve virüsü yenen Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:23
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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

2019 yılının Eylül ayının başında hastalık kontrol ve koruma merkezi 450'den fazla solunum sistemi vakası tespit etti. Bu vakaların üzerinde başlatılan çalışma sonucu gizemli bir hastalık olabileceğine yönelik bulgulara ulaştı. O bulgular sonunda elektronik sigaranın da ciddi zararlar verdiği ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı.

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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Virüs-elektronik sigara ilişkisi ne? Koronavirüs hastalığını geçirip "En ağır olarak bu süreci yaşadım" diyen ve virüsü yenen Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte Tutluoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

ABD'DE YÜZDE 90'I...

Son güncel olarak ABD'de e-sigara ile ilgili 2 bin 800 civarında vaka var. Ve bunlardan 58 tanesi hayatını kaybetmiş vaziyette ama bu e-sigaranın içerisine ABD dışında bu görülmemiş yüzde 90'ından fazlası esrar koymuşlar. Bunu koyup içtikleri için bunlarda daha çok olduğunu biliyoruz akciğer hasarının.

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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

AKCİĞERDE BİRİKİYOR

Yapılan araştırmalarda vitamin E asetat diye bir madde katkı maddesi olarak özellikle esrarla birlikte e-sigarayı tüketenlerde bu akciğerde birikiyor ve buna bağlı bir reaksiyon geliştiği söyleniyor.

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Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

VİRÜSLE BİRLEŞİNCE ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR

Damar yatağını bozduğu tespit edilmiş. Hem elektronik sigara içip hem koronavirüse yakalandığı zaman çok ağır seyreder. Kovid-19'la birleştiği zaman ölümcül sonuçlara yol açabilir.