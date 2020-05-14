Virüsten sonra yeni “gizemli” hastalık! Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Koronavirüsü yenen profesör canlı yayında uyardı: Virüsle birleşince...

Son dakika haberi... 2019 yılının Eylül ayının başında hastalık kontrol ve koruma merkezi 450'den fazla solunum sistemi vakası tespit etti. Bu vakaların üzerinde başlatılan çalışma sonucu gizemli bir hastalık olabileceğine yönelik bulgulara ulaştı. O bulgular sonunda elektronik sigaranın da ciddi zararlar verdiği ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigara mı koronavirüs mü? Virüs-elektronik sigara ilişkisi ne? Koronavirüs hastalığını geçirip "En ağır olarak bu süreci yaşadım" diyen ve virüsü yenen Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.