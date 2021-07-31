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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

İzmir'de gece saatlerinde görülen meteorun ardından uzmanlardan açıklamalar gelmeye başladı. Ağustos ayında gölyüzünde görsel bir şölen olacağını söyleyen uzmanlar, İzmir'de gerçekleşen olayın meteor yağmurundan bir parça olduğunu bildirdi. Peki, perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den iznenebilecek mi, nereden izlenebilecek? İşte perseid meteor yağmuru ile ilgili bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:08
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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

Perseid meteor yağmuru ne zaman? 2021 yılında gerçekleşecek perseid meteor yağmuru ile ilgili detaylar belli oldu. Gökyüzünde 'görsel şölen' oluşturacak meteor yağmuru hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. İzmir'de gece saatlerinde gerçekleşen meteor düşmesi olayının ardından perseid meteor yağmuru yeniden gündeme geldi. Peki, perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den iznenebilecek mi, nereden izlenebilecek? İşte cevaplar...

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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

2021 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteor yağmuru 13-14 Ağustos tarihlerinde görülecek. Bu tarihlerde maksimum seviyeye ulaşacak olan meteor yağmuru ile birlikte göktaşının saatte 60'a yükseleceği öğrenildi. 24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

İZMİR'DEKİ OLAY METEOR YAĞMURUNUN BİR PARÇASI

İzmir'de gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.

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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." diye konuştu.

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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek

NEDEN PERSEİD DENİR?

Astronomların en görülmeye değer meteor yağmurlarından birisinin Perseidler olduğunu söylediği bilinmektedir. Görüntüsü her yıl değişen bu meteor yağmuru, Perse Göktaşı Yağmuru ismiyle de anılmaktadır. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan arta kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Bu taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak anılır.