31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Türkiye'den de izlenecek! Meteor yağmuru maksimum seviyeye ulaşacak! Saatte 60'a yükselecek
İzmir'de gece saatlerinde görülen meteorun ardından uzmanlardan açıklamalar gelmeye başladı. Ağustos ayında gölyüzünde görsel bir şölen olacağını söyleyen uzmanlar, İzmir'de gerçekleşen olayın meteor yağmurundan bir parça olduğunu bildirdi. Peki, perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den iznenebilecek mi, nereden izlenebilecek? İşte perseid meteor yağmuru ile ilgili bilgiler...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:08
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