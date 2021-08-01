Sonu papatyadan oldu! Milyoner yarışmacısını joker de kurtaramadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Birbirinden ilginç sorulara sahne olan ve farklı yarışmacıların bilgilerini konuşturduğu Milyoner'in yeni bölümüne papatya sorusu damga vurdu. Yarışmacı 15.000 TL değerindeki soruda yarı yarıya joker hakkını kullansa da doğru cevabı bulamadı. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular....