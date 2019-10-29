29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Saatler geri alınacak mı? Türkiye'de 3 yıldır kış saati uygulaması kullanılmıyor. Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına başladı. Vatandaşlar saatlerde aksaklık yaşamamak, randevularına gecikmemek adına Türkiye'de bu yıl saatlerin geri alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:27
  • 1
  • 14
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Ekim ayının gelmesiyle kış saati uygulamasına geçilecek mi tartışmaları yeniden başladı. Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına geçerken, vatandaşlar saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. 3 yıldır Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor. Uygulama ile enerji tasarrufuna gidildiği biliniyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı? İşte detaylar...

  • 2
  • 14
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

2019 SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Saatler bu sene geri alınmayacak. 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede 2018 yılında kış saatine geçileceği açıklanmış, daha sonra yayımlanan kararla bu kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

  • 3
  • 14
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

  • 4
  • 14
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

  • 5
  • 14
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.