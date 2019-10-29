Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Saatler geri alınacak mı? Türkiye'de 3 yıldır kış saati uygulaması kullanılmıyor. Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkeleri kış saati uygulamasına başladı. Vatandaşlar saatlerde aksaklık yaşamamak, randevularına gecikmemek adına Türkiye'de bu yıl saatlerin geri alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Kış saati bu yıl uygulanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





