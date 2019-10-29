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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

Müge Anlı canlı yayında devam eden Gülümser Bulut cinayeti araştırmasında yeni detaylar ortaya çıktı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında Gülümser Bulut'un eski bir fotoğrafı gösterildi. Gülümser Bulut'un doğum gününde çekilen fotoğraf Müge Anlı tarafından ekranlara yansıtıldı. Müge Anlı canlı yayınında Yunus Kahraman ve Gülümser Bulut'un kızı Hatice Hanım'ın avukatları da bulundu. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını araştırmaya devam etti.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 16:30
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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

Müge Anlı canlı yayında Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki yeni detaylardan bahsetti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Yunus Kahraman ve Hatice Hanım'ın avukatları da bulundu. Müge Anlı tüm yeni detayları izleyicilere aktardı. İşte Gülümser Bulut Cinayeti hakkındaki yeni gelişmeler ve olay olan o fotoğraf.

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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

AVUKATLAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında taraflar karşı karşıya geldi. Bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avuakatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra cinayetiyle ilgili soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi.

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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

Hatice'nin Gülümser Bulut'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi.

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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan bir fotoğraf ortaya çıktı.

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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.