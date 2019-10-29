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Müge Anlı Gülümser Bulut'un olay fotoğrafını gösterdi! Doğum günü...
Müge Anlı canlı yayında devam eden Gülümser Bulut cinayeti araştırmasında yeni detaylar ortaya çıktı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında Gülümser Bulut'un eski bir fotoğrafı gösterildi. Gülümser Bulut'un doğum gününde çekilen fotoğraf Müge Anlı tarafından ekranlara yansıtıldı. Müge Anlı canlı yayınında Yunus Kahraman ve Gülümser Bulut'un kızı Hatice Hanım'ın avukatları da bulundu. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını araştırmaya devam etti.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 16:30
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