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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar merkezinde 1 kişiyi ağır yaralayıp İhsaniye ilçesine bağlı köylerde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 28 yaşındaki çiftçi Arif Sefa Ö., gasbettiği araçla kaçtığı Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda yakalandı. Üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada zanlının, kaçarken çamura saplanan aracını terk edip çobana "Ben bu köylüyüm" diyerek başka bir araç gasbettiği ve cinayetleri araç gaspı için işlediği iddiaları dosyaya girdi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 1

8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRILARIN ZANLISI YAKALANDI

Afyonkarahisar merkezinde 1 kişinin ağır yaralandığı, İhsaniye ilçesine bağlı köylerde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların zanlısı Arif Sefa Ö. (28), Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, araç gasp ederek kaçan zanlıyı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 2

KÖYLÜSÜ SALDIRILARIN NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Üç cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sürerken zanlının köylüsü Ali İhsan Adatepe, saldırıların alacak verecek meselesi ve pusuyla başladığını iddia etti. Adatepe, ilk saldırıdan sonraki cinayetlerin de kaçış sırasında araç değiştirmek için işlendiğini öne sürdü.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 3

İLK SALDIRI EVİNDEN ÇIKAN S.P.'Yİ HEDEF ALDI

Edinilen bilgilere göre Arif Sefa Ö., kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 4

YOLLARDA SEYREDEN ARAÇLAR HEDEF ALINDI

Zanlının daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyreden kişileri hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 5

ZANLININ GEÇMİŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Çiftçilik yapan zanlının yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Saldırıların kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 6

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE PUSU ANLATIMI

Zanlının köylüsü Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış nedenine ilişkin duyduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 7

BORÇ İÇİN ÇAĞIRIP PUSU KURDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

"Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla"

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 8

KAÇIŞTA ARAÇ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SALDIRDIĞI İDDİASI

İlk saldırıdan sonra zanlının kaçış güzergahında araç almak için başka kişileri de hedef aldığını ileri süren Adatepe, şu açıklamayı yaptı:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 9

ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU ARACA İLİŞKİN YENİ DETAY

"Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar"

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 10

ARIÇAM: KÖYDE DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI

Zanlının yaşadığı köyün muhtarı Ramazan Arıçam da olayın ardından karakola gittiklerini, ayrıntıları burada öğrendiklerini söyledi. Köylerinde daha önce böyle bir olay yaşanmadığını belirten Arıçam, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 11

MUHTAR, KARAKOLDAN GELEN HABERİ ANLATTI

"Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer"

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 12

BİÇERDÖVER ALIMINDAN KAYNAKLANAN BORÇ İDDİASI

Ailenin tarımla uğraştığını anlatan Arıçam, borç iddiasına ve zanlının çalışma hayatına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 13

MANİSA'DA BİÇERDÖVER İŞLERİNDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

"Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu"

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 14

TAŞLIK YAKINLARINDA ARACI BIRAKIP YAYA DEVAM ETTİ

Saldırıların ardından Eskişehir yönüne kaçan Arif Sefa Ö., Seyitgazi kırsalına yöneldi. Zanlının gasp ettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarındaki tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı terk eden şüpheli, kaçışını yaya olarak sürdürdü.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 15

ARACIN ÖN YOLCU KOLTUĞUNDA POMPALI TÜFEK BULUNDU

Kuyucak Mahallesi'ne geçen zanlının, Recep Özçimen'e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı da gasp ettiği belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri, zanlıyı mahalleden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda yakaladı. İncelemelerde, kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğunda pompalı tüfek bulunduğu aktarıldı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 16

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN KÖYLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi'ndeki hareketliliği fark eden bir çobanın, el fenerini tuttuğunda zanlıyla karşılaştığı öğrenildi. Şüphelinin çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 17

ANAHTARIN BIRAKILDIĞI YERİ AÇIKLADI

Aracı alınan Recep Özçimen'in kardeşi Ethem Özçimen, olayı kendilerinin görmediğini belirterek şunları söyledi:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 18

ÇOBANIN KARŞILAŞMASINI ARACIN SAHİBİNİN KARDEŞİ AKTARDI

"Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin dehşet planı ortaya çıktı! 19

OTOPSİLERİN ARDINDAN AİLELERE TESLİM EDİLECEK

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları hastane önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken cenazelerin otopsilerin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütüyor. Yakalanan Arif Sefa Ö.'nün gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği aktarıldı.

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