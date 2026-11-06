MUHTAR, KARAKOLDAN GELEN HABERİ ANLATTI



"Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer"