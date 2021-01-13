Türkiye'de ilk defa görüldü! Milyonlar nesli tükendi zannediyordu

İlk olarak, kuşun, bölgede kışladığını bildiği ev kırlangıcı olabileceğini düşündüğünü belirten Gül, "Yine de kontrol etmek istedim ve durup dürbünü kaldırdım. Bir anda hızla el frenini çekip arabadan inerek, fotoğraf makinesiyle kuşu çekmeye başladım. Çünkü bu daha önce gördüğüm kırlangıçlara benzemiyordu. Çektiğim fotoğraflardan biri kanat altı, diğeri kanat üstü iki fotoğrafı hızla Subaşı Kuş Gözlem Topluluğu'ndan ekip arkadaşlarıma attım. Bu esnada kuşu izlemeye devam ettim. Bir taraftan da eBird üzerinden olası türleri incelemeye çalışıyor, heyecanıma yenik düşüyordum. Çok sürmeden beklediğim cevap geldi, inanılmaz ama gerçekti. Bu bir çizgili gerdanlı kırlangıçtı" dedi.