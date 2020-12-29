Türkiye'de Eskimo usulü balık avı sosyal medyayı salladı! İşte Çıldır Gölü'ndeki o anlar

Sezonu açtıklarını belirten balıkçı İsmail Göller (25), her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi. Eskimo usulü balık avlama sezonunun açıldığını ifade eden Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

