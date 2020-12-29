Sandalyede uyuya kalan arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki... Yurdum insanı yine iş başında

Ülkemiz insanlarının mizah anlayışı çoğu zaman şaşırtıcı boyutlara varabiliyor. Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sandalyede uyuyan arkadaşına yaptığı şaka görenleri hem güldürdü hem de korkuttu.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 06:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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