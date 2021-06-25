Çiğdem hemşireden güzel haber! 1 ay arayla iki kez koronavirüsü yendi

'İKİNCİ HASTALIĞIM AĞIR SEYRETTİ'

Çiğdem Berfin Çetinkaya, Biontech aşısı yaptırmak istediği için ilk aşılamaya katılmadığını söyledi. Daha sonra da hastalığa yakalandığını anlatan Çetinkaya, "Yoğun çalıştığımız dönemde bağışıklığım düştüğü için ikinci kez pozitif oldum fakat bu sefer yoğun bakımda takip edildim. Hastalığım ağır seyretti. Kendi ekip arkadaşlarım bu sefer bana yoğun bakımda baktılar. 7 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu. Mekanik ventilatörde günde 4 defa beni izlediler. Rahat nefes alamıyordum. Yoğun bakımda gördüğümüz hastalar geldi aklıma. Sabah konuştuğumuz hastaları akşam kaybettiğimiz oluyordu. Bir anda kötüleşiyorlar. Covid-19 böyle bir hastalık ve ben de o an kendimi sanki o halde olacakmışım gibi hissettim. Zaten hastaneye yattığımda ilk 2 gün sürekli ağladım. Çok üzüldüm. Hiç düşünmüyordum orada yatacağımı. Daha güçlüyüm, zannediyordum ama o yatakta yatmak çok farklı" diye konuştu.



