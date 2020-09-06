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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirterek, "Bu koç figürü, bölgede ender bulunan hayvan figürlerinden bir tanesi. Kazı çalışmalarımızda ilk defa böyle bir obje karşımıza çıkıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 06.09.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 13:24
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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti'nde, bu yıl 11'incisi yapılan kazılara temmuz ayında başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı yönetiminde, 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 7 işçiyle koronavirüs tedbirleri alınarak devam eden kazılarda, Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarına önem veriliyor.

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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Erken Demir Çağı'na ait tabakalar içinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık koç figürü bulundu. Erken Demir Çağ dönemine ait olduğu tespit edilen koç figürü, kazı ekibi tarafından koruma altına alındı. Kazı çalışmalarında koç figürünün yanı sıra günlük hayatta kullanılan kaplar, taş aletler, metal objeler, ağırşaklar da bulundu. Buluntuların, ilk Tunç Çağı'ndan, Arkaik Dönem'e kadar farklı evrelere ait olduğu tespit edildi.

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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

'ERKEN DEMİR ÇAĞI VE ARKAİK DÖNEM TABAKLARINI ARAŞTIRDIK'
Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, "Bizim burada asıl amacımız Tunç Çağı tabakalarını irdelemek ve araştırmak.

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Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Tunç Çağı'yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtık ve oralarda yine savunma sistemleri, yerleşim ve kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettik. Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık" dedi.