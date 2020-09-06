Türkiye'de bir ilk! Böylesi daha önce görülmemişti

Tunç Çağı'yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtık ve oralarda yine savunma sistemleri, yerleşim ve kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettik. Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık" dedi.

