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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!
Sultan II.Abdülhamid'in kültür - sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen bir gerçek. II.Abdülhamid Han ile Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Adile Naşit'in arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor. Bir yanda Osmanlı Devleti'nin en kudretli padişahlarından II.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Adile Naşit. İşte bu ikili arasındaki şaşırtan bağ...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 01:31
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