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Haberler Galeri II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

Sultan II.Abdülhamid'in kültür - sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen bir gerçek. II.Abdülhamid Han ile Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Adile Naşit'in arasındaki bağ duyanları şaşırtıyor. Bir yanda Osmanlı Devleti'nin en kudretli padişahlarından II.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Adile Naşit. İşte bu ikili arasındaki şaşırtan bağ...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 01:31
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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

Bir yanda Osmanlı Devleti'nin son günlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

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II. Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ duyanları şoke ediyor!

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.