26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geceden itibaren başlayan ay tutulmasıyla ilgili araştırmalar gün içinde de devam ediyor. Özellikle gökyüzü olayları ve astrolojiye merakı olanlar kanlı ay tutulmasını merakla takip ediyor. Tutulmaların insan hayatına etkisi daha önce yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştı. Hal böyle olunca Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 18:03
  • 1
  • 7
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "Kanlı Ay", "Süper Çiçek Kanlı Ay" gibi çeşitli adlarla isimlendirilen gökyüzü olayının ülkemizden görülüp görülmeyeceği de merak ediliyor. Gök olaylarıyla ilgilenenler daha önce yapılan araştırmalarda ay tutulmasının insan hayatına etkileri olduğunu öne sürmüştür. Gece saatlerinden itibaren vatandaşlar ay tutulmasının olacağı saati ve Türkiye'de ne zaman görüleceğini merak ediyor. İşte, Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

TÜRKİYE'DE AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK 2021?

Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

  • 3
  • 7
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

  • 4
  • 7
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

DENGELER DEĞİŞİYOR

Süper Kanlı Ay Tutulması, adaletin adaletsizlikleri yerle bir edeceği büyük bir değişim enerji sürecini başlatıyor. Bu tutulma ile bir çağ kapanıp yeni bir çağ başlıyor. Astrolojide, kanlı Ay tutulmalarının ani bir değişim ya da hayatlarımızı yeni bir yöne dönüştürme veya değiştirme ihtiyacını ortaya koyar. Kanlı Ay tutulmasında, hayatımızı engelleyen büyük bir korkuyu yapmak isteyip yapamadıklarımızı özgürleştirici enerjiler olarak etkili olacak bizim için yeni bir yolun açıldığına tanıklık edeceğiz.

  • 5
  • 7
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

Tutulma zamanında 2019'dan bu yana yaşadığınız çıkmazlar, zihinlerinizde uyanacak. Bu durum zorlu hissettirse bile, tutulmalar gelişim yenilenme zamanının geldiğinin habercisidir.

Bu Kanlı Ay Tutulması, Yay burcuna denk geliyor ve Mayıs 2020'de başlayan Tutulma döngüsünün bir parçası.

Yay, yüksek akıl ve bilgeliğe hükmeder. Onun enerjisi, daha büyük resme odaklanmamızı ve olayları daha geniş bir bakış açısıyla görmemizi sağlar.