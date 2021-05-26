Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...

DENGELER DEĞİŞİYOR

Süper Kanlı Ay Tutulması, adaletin adaletsizlikleri yerle bir edeceği büyük bir değişim enerji sürecini başlatıyor. Bu tutulma ile bir çağ kapanıp yeni bir çağ başlıyor. Astrolojide, kanlı Ay tutulmalarının ani bir değişim ya da hayatlarımızı yeni bir yöne dönüştürme veya değiştirme ihtiyacını ortaya koyar. Kanlı Ay tutulmasında, hayatımızı engelleyen büyük bir korkuyu yapmak isteyip yapamadıklarımızı özgürleştirici enerjiler olarak etkili olacak bizim için yeni bir yolun açıldığına tanıklık edeceğiz.