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Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...
Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geceden itibaren başlayan ay tutulmasıyla ilgili araştırmalar gün içinde de devam ediyor. Özellikle gökyüzü olayları ve astrolojiye merakı olanlar kanlı ay tutulmasını merakla takip ediyor. Tutulmaların insan hayatına etkisi daha önce yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştı. Hal böyle olunca Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 18:03
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