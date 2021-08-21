Türkiye denizlerinde ilk kez görüntülendi: Kafası 10 kiloluk karpuz gibiydi

'TÜRKİYE KIYILARINDAKİ İLK DEFA CANLI GÖRÜNTÜSÜ OLDU'

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat da görüntülenen canlının dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından biri olan deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu belirterek, "Deniz kaplumbağaları içindeki en büyük ve en ağır olanı. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Ben bunu 2004 yılında Adana Yumurtalık'ta ölü olarak görmüştüm. Ama Göcek'teki bu görüntü Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu. Harika, çok güzel ve heyecan verici bir durum. Akdeniz'de bu tür var ama yuva yaptığını da hiç kimse şu ana kadar tespit edemedi. Bu o kadar nadir, özel bir tür ki o nedenle bizi çok heyecanlandırdı" dedi.