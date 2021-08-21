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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca... 

İstanbul, hiç şüphesiz Türkiye'nin göz bebeği. Kültür dünyamızın başkenti olan bu güzide şehrimiz tarihte imparatorluklara başkentlik etmiş, oldukça büyük bir öneme haiz bir kent. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor. İstanbul'un yıllar önceki hallerini gösteren fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. O fotoğrafların arasında İstanbul'un nüfusunu gösteren bir fotoğraf var ki 'yok artık' diyeceksiniz. İşte Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu'nun nostaljik fotoğraflarının bulunduğu İstanbul'un eski halleri...

Giriş Tarihi: 21.08.2021 01:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:39
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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğrafları görenler hayrete düştü. Nostaljik İstanbul fotoğrafları arasında İstanbul'un ilçelerinin ve bilinen simge mekanların eski görünümlerini görenler tanıyamadı. Bu fotoğraflarlar arasında Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu'ndan nostaljik fotoğraflar bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

80 sene önce Beyoğlu

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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

Taksim Meydanı, 1968

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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

Acıbadem Köprüsü (İstanbul, 1970'ler)

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60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

Taksim, 1930'lar