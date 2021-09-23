23 Eylül 2021, Perşembe
Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…
Esra Erol'da programında işlenen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Fatma Kaymaz'ın bulunması için araştırmalara başlayan Esra Erol, bir skandalı daha ortaya çıkardı. Fatma'yı zorla kaçırarak evlenen Ahmet'in, engelli kadınları kaçırarak evlendiği, maaşlarını alarak para karşılığı erkeklerle tanıştırdığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 13:41
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