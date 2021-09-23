Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Melahat Oruç, "Durumumuz olmadığı için kızımı Kocaeli'nde bir yurda vermişlerdi. Bende kızımla kalıyordum. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikah kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Evli bir adam kaçırmış kızımızı. Çocuğu var bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" dedi.