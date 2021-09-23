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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Esra Erol'da programında işlenen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi. Fatma Kaymaz'ın bulunması için araştırmalara başlayan Esra Erol, bir skandalı daha ortaya çıkardı. Fatma'yı zorla kaçırarak evlenen Ahmet'in, engelli kadınları kaçırarak evlendiği, maaşlarını alarak para karşılığı erkeklerle tanıştırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 13:41
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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Akyazı ilçesinde yaşayan Melahat Oruç 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ı bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Melahat Oruç, kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın kızına resmi nikah kıydığını öğrendi.

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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Kızı Fatma Kaymaz'ın, Ahmet'in dini nikahlı eşi ve iki çocuğu ile beraber kaldığını, kızının bu evliliği yürütemeyeceğini, kızının rahatsız olduğunu söyleyen anne, kızını geri istedi.

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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Melahat Oruç, "Durumumuz olmadığı için kızımı Kocaeli'nde bir yurda vermişlerdi. Bende kızımla kalıyordum. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikah kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Evli bir adam kaçırmış kızımızı. Çocuğu var bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" dedi.

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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

3 KADINI DAHA KANDIRDI

Fatma Kaymaz'ın bulunması için araştırmalara başlayan Esra Erol programında, Ahmet adlı kişinin şimdiye kadar bilinen üç kadını daha kandırdığını söyledi.

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Türkiye bu skandalı konuştu! Mağdur edilen kadınları Esra Erol kurtardı! Engelli kadınları kaçırarak…

Ahmet'in ilk kaçırdığı kızın 13 yaşlarında olduğu bu yüzden hapis yattığını söyledi. 4 senedir yaşadığı Gülşah'tan ise 2 çocuk sahibiydi Ahmet. 19 yaşındaki Fatma'yla evlenmek için Gülşah'a hapse gireceğini, uzun süre dışarda olmayacağını söylediği öğrenildi.