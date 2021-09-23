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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

Dünyada ender rastlanan yapışık ikizler Abigail ile Brittany Hensel, görenleri şaşkına çeviriyor. Doğumları tıp dünyasını ayağa kaldıran bu ikiz kardeşler, fiziksel bütün kısıtlamalarına rağmen onlar hayatın tadını çıkarıyor. Tıp dünyasında çok konuşulan bu ikizlerin doğumda yaşama şansları da sadece 30 milyonda bir ihtimaldi. İşte mucize ikizlerin görenleri hayrete düşüren görüntüsü ve ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:45
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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

Tek bedende 2 insanın yaşayabileceğine hiç ihtimal verir misiniz? Abigail ve Brittany Hensel kardeşler tüm bildiklerinizi unutturacak. Şuan 31 yaşında olan siyam ikizleri doğumlarıyla dünyada oldukça dikkat çekmişti. Doktorlar yaşama ihtimallerinin çok düşük olduğunu söylese de Hansel kardeşler mucizelere inandırdı. İşte görenleri hayrete düşüren ikizler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

1990'da dünyaya gelen Abigail ve Brittany Hensel, tek bedende yaşayan iki kişi.

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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

Dünyanın hayretle takip ettiği Abigail Hensel ve Brittany Hensel, hemşire Patty ve marangoz Mike Hensel çiftinin kızları olarak doğdu.

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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

Dış görüntüleri itibarıyla simetrik tek bir vücuda sahip oldukları görünen bu ikizlerin göğüs kafesleri tek ve gövdeleri tek bir pelvise bağlı.

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Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

AYRILMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

Dünya bu ikizleri ilk olarak televizyon ekranlarında yayınlanan bir Reality Show programında öğrenirken Tıp dünyasının ayağa kaldıran olayda doktorlar doğum sonrası iki kız kardeşi ayırmayı düşünse de cerrahlar bu vakanın ayrılmasının söz konusu olamayacağı görüşünde.