Hayatta kalma şansları neredeyse imkansızdı! Siyam ikizleri 31 yaşına bastı

Dünyada ender rastlanan yapışık ikizler Abigail ile Brittany Hensel, görenleri şaşkına çeviriyor. Doğumları tıp dünyasını ayağa kaldıran bu ikiz kardeşler, fiziksel bütün kısıtlamalarına rağmen onlar hayatın tadını çıkarıyor. Tıp dünyasında çok konuşulan bu ikizlerin doğumda yaşama şansları da sadece 30 milyonda bir ihtimaldi. İşte mucize ikizlerin görenleri hayrete düşüren görüntüsü ve ayrıntılar…