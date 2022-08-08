Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi. İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi