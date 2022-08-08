08 Ağustos 2022, Pazartesi
Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti
Türkiye bu olayı konuşuyor… Bursa'daki çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki talihsiz çocuk Cem Muhammet Acar'ın annesi Yasemin Acar, rutubet sebebiyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlu Cem'in de 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını söyledi. Yasemin Acar, ardından da oğlunu almak için başvuru yapacağını dile getirdi. Öte yandan Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan da açıklama geldi. İşte çöp evden çıkarılan Cem Muhammet Acar'ın son durumu…
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:04
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