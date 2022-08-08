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Haberler Galeri Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

Türkiye bu olayı konuşuyor… Bursa'daki çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki talihsiz çocuk Cem Muhammet Acar'ın annesi Yasemin Acar, rutubet sebebiyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlu Cem'in de 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını söyledi. Yasemin Acar, ardından da oğlunu almak için başvuru yapacağını dile getirdi. Öte yandan Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin doktorundan da açıklama geldi. İşte çöp evden çıkarılan Cem Muhammet Acar'ın son durumu…

DHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:04
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Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

Türkiye talihsiz Muhammet'in başına gelenlerin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Bursa Nilüfer'de boşaltılmak istenen çöp evin kilitli odasında baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan Cem Muhammet Acar'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği bildirildi..

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Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

CEM'İN KALDIĞI ANTALYA'DAKİ EV

Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntüledi.

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Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

OĞLU İÇİN TAŞINACAK

Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi. Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.

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Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi. İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi

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Türkiye bu olayı konuştu: Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sağlık durumu nasıl? Annesi oğlu için harekete geçti

MUHAMMET CEM ACAR'IN SON SAĞLIK DURUMU

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.