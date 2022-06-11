Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

İzmir Bayraklı'da 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği sebebiyle üç vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüştü. Katil zanlısı tutuklandı. Caninin olay sırasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, ardından da, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 23:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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