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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

İzmir Bayraklı'da 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği sebebiyle üç vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüştü. Katil zanlısı tutuklandı. Caninin olay sırasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, ardından da, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler ufak torunlarımıza saldıracaktı." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 23:57
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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

Olay, geçen gün saat 16.00 sularında 7171/1 Sokak'ta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşandı.

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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Ali İhsan K., sokak köpeklerini beslediği için 61 yaşındaki Yahya Köşek ile tartışma yaşadı.

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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

Köşek'in sert yanıt vermesi üzerine ikilinin arasında tansiyon yükseldi.

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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

Bu kavganın akabinde geçen gün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha çıktı.

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Türkiye bu caniliği konuştu! Köpekleri beslediği 3 kişiyi kurşuna dizerek öldüren zanlının ifadesi ‘pes’ dedirtti

KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.