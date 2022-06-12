Dev timsah hamile kadını yuttu 🐊 Köylüler mızrakla saldırıp midesinden kadını çıkardı

Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. Timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı. Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.