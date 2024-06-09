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İBB'de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

iBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 130 binden fazla personelin ve 1 milyondan fazla öğrencinin kişisel verilerinin de bulunduğu İBB Akademi'de veri sızıntısı olduğunu tespit etti. İSMEK uzaktan eğitimin de yapıldığı uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi uzantısı dahil tüm sistem erişime kapatıldı. Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim Programı'nın yöneticisi ise bakın kim çıktı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:05
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İBB’de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve iştiraklerinde çalışan personelin kişisel verileri çalındı. Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayı içerisinde İBB Akademi'nden iştirakler çalışanları dahil 130 binden fazla İBB personeline SMS gönderildi.

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İBB’de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

SMS'de daha önce kendilerine iletilen ve mayıs ayının sonuna kadar tüm çalışanların izlemesi gereken online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'nin teknik bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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İBB’de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

İSPER A.Ş, tarafından sunulan ve iştiraklere eğitim satışı süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem olan İBB Akademi'ye erişmek isteyenler uzun süre boyunca sunucu hatasıyla karşılaştı.

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İBB’de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

TÜM UYGULAMALARA ERİŞİM KISITLANDI
Sabah'ın haberine göre İSMEK uzaktan eğitim sitesi olan uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi de dahil uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan tüm diğer uygulamalara da erişim kısıtlandı.

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İBB’de sızıntı skandalı! 130 bin çalışan ve 1 milyon öğrencinin verileri çalındı! Skandal olayda İMC TV detayı

İSPER kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sunucularda yaşanan sızıntının İBB Bilgi İşlem personeli tarafından fark edilmesiyle sunucu erişime kapatıldı.