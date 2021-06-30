30 Haziran 2021, Çarşamba
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Türkiye aşılama çalışmalarını her sahaya yaydı! Harem Otogarı'nda aşı uygulaması başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra SinoVac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 13:57
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