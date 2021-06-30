Türkiye aşılama çalışmalarını her sahaya yaydı! Harem Otogarı'nda aşı uygulaması başladı

İlk doz aşısını olan 46 yaşındaki Alparslan Kılıç da "Anons geçtiler. Ben de hastaneye gitmeye vakit bulamamıştım. Güzel bir çalışma, hoşumuza gitti. Çok memnunum. İnsanların, 'aradık, ulaşamadık, nasıl yapacağız, şu gün işim var.' diyerek sonraya ertelemeleri vardır ama ayaküstü 2 dakikada aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

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