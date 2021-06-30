Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

UĞUR BÜYÜKŞEN İSYAN ETTİ

Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya "Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık. Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum " diyerek isyan etti.