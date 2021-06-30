30 Haziran 2021, Çarşamba
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen cinayetinde çarpıcı iddialar gündeme geldi. Çiftin öldürülmesinde oğulları ve gelinleri baş şüpheli olarak gösterilirken bugünkü canlı yayında gündeme gelen yasak aşk iddiası herkesi şaşırttı. İşte Büyükşen cinayetiyle ilgili akılalmaz ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 14:44
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