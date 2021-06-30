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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen cinayetinde çarpıcı iddialar gündeme geldi. Çiftin öldürülmesinde oğulları ve gelinleri baş şüpheli olarak gösterilirken bugünkü canlı yayında gündeme gelen yasak aşk iddiası herkesi şaşırttı. İşte Büyükşen cinayetiyle ilgili akılalmaz ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 14:44
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

3 yıl önce Konya'da öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katillerini ara çalışmaları devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan olayda yeni iddialar ortaya atıldı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, güzel haber gelmiş ve olayın araştırılması için özel ekip kurulmuştu.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

KARDEŞİNE YALVARDI

Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti ile ilgili jandarma eri yayına aldı. Jandarma erin söyledikleri hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası! Katil yanlış kişiyi mi öldürdü?

UĞUR BÜYÜKŞEN İSYAN ETTİ

Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya "Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık. Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum " diyerek isyan etti.