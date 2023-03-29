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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe'nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Türkçede çok az bilinen 10 kelimeyi sizler için derledik. Hissikablelvuku, çul çürüten, meyus, tufeyli kelimelerini daha önce duymuş muydunuz? Türkçe bünyesinde 78 bin ana kelime bulundurmaktadır. Ancak ana dili Türkçe olan büyük bir çoğunluk günlük 400 kelimeden daha fazlasını kullanmıyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız Türkçe'nin unutulmuş sözcükleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:42
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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe’nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Günlük konuşma dili Türkçe olan çoğu kişi günlük en fazla 400 kelime kullanmaktadır. Oysaki bünyesinde 78 bin ana kelime bulunduran Türkçemiz oldukça zengin ve değerli bir dildir. Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 10 eski kelimeyi derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe’nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

ÇUL ÇÜRÜTEN

Kaygısı olmayan, rahat kişi.

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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe’nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

HİSSİKABLELVUKU

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe’nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

MEYUS

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

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Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe’nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

TUFEYLİ

Başkalarının sırtından geçinen kişi.