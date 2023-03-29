Türkçede çok az bilinen 10 kelime! Türkçe'nin unutulmuş sözcüklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Türkçede çok az bilinen 10 kelimeyi sizler için derledik. Hissikablelvuku, çul çürüten, meyus, tufeyli kelimelerini daha önce duymuş muydunuz? Türkçe bünyesinde 78 bin ana kelime bulundurmaktadır. Ancak ana dili Türkçe olan büyük bir çoğunluk günlük 400 kelimeden daha fazlasını kullanmıyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız Türkçe'nin unutulmuş sözcükleri...