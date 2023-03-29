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İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu" dedi.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:43
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İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

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İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

"HER LODOSTA DENİZİN KARA TARAFINA DOĞRU YÜKSELMESİ SÖZ KONUSU"

Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.

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İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Bugün şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, şunları kaydetti:

"Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz."