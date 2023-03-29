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İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu" dedi.
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:43Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:43