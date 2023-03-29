İskenderun’da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı caddeler sular altında kaldı

Bugün şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, şunları kaydetti:

"Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz."