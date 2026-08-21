Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı

Arnavutluk'un ünlü tatil beldesi Ksamil'de 20 yaşındaki Portekizli turistin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette film gibi bir operasyon yaşandı. İngiliz vatandaşı katil zanlısı Sokrat Vata, tatil için ülkeye gelen Türk vatandaşı Ezgi Parlak'ın kullandığı otomobilin bagajında yakalandı. Olayla ilgili 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Arnavutluk'un güneyinde yer alan ve "Avrupa'nın Maldivleri" olarak bilinen tatil beldesi Ksamil'de 18 Ağustos Salı günü bir gece kulübünün içinde "kıza laf atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma plajda kavgaya dönüştü.

Sabah'ın haberine göre çok sayıda kişinin karıştığı kavga polis tarafından bastırılırken, 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes olayların yatışmasından 3 saat sonra şezlongların arasında ölü bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Mendes'in katil zanlısını belirlemek için harekete geçen polis, olaylara müdahale etmeyen iki polis memuru dahil 45 kişiyi gözaltına aldı.

Tanık anlatımlarından ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Mendes'i bıçaklayan kişinin 29 yaşındaki Arnavutluk'ta yaşayan bar çalışanı İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu tespit etti.

EZGİ'NİN KULLANDIĞI ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI

İngiltere'de de uyuşturucu temini ve birçok suçtan sabıkalı olan ve gece kulüplerinde koruma olarak görev yapan Sokrat Vata'nın yakalanması için Arnavutluk polisi alarma geçti. Vata'nın bir otomobille Tiran'a doğru gittiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, aracı otobanda durdurdu.