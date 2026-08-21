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Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutluk'un ünlü tatil beldesi Ksamil'de 20 yaşındaki Portekizli turistin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette film gibi bir operasyon yaşandı. İngiliz vatandaşı katil zanlısı Sokrat Vata, tatil için ülkeye gelen Türk vatandaşı Ezgi Parlak'ın kullandığı otomobilin bagajında yakalandı. Olayla ilgili 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 1

Arnavutluk'un güneyinde yer alan ve "Avrupa'nın Maldivleri" olarak bilinen tatil beldesi Ksamil'de 18 Ağustos Salı günü bir gece kulübünün içinde "kıza laf atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma plajda kavgaya dönüştü.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 2

Sabah'ın haberine göre çok sayıda kişinin karıştığı kavga polis tarafından bastırılırken, 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes olayların yatışmasından 3 saat sonra şezlongların arasında ölü bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Mendes'in katil zanlısını belirlemek için harekete geçen polis, olaylara müdahale etmeyen iki polis memuru dahil 45 kişiyi gözaltına aldı.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 3

Tanık anlatımlarından ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Mendes'i bıçaklayan kişinin 29 yaşındaki Arnavutluk'ta yaşayan bar çalışanı İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu tespit etti.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 4

EZGİ'NİN KULLANDIĞI ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI
İngiltere'de de uyuşturucu temini ve birçok suçtan sabıkalı olan ve gece kulüplerinde koruma olarak görev yapan Sokrat Vata'nın yakalanması için Arnavutluk polisi alarma geçti. Vata'nın bir otomobille Tiran'a doğru gittiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, aracı otobanda durdurdu.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 5

Aracın şoför koltuğunda oturan ve Arnavutluk'a beş gün önce giriş yaptığı belirlenen Ezgi Parlak ve korsan taksicilik yapan Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu (38) araçtan indirildi. Aracın bagajında yapılan aramada ise valizlerin arkasında saklanan katil zanlısı Sokrat Vata gözaltına alındı.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 6

Zanlı Sokrat Vata ifadesinde barda yaşanan kavga sırasında bir kişiyi bıçakladığını itiraf etti. Gözaltına alınan Ezgi Parlak ise yaşananlarla ilgisi olmadığını, korsan taksici Nuh Mahmutoğlu İle Tiran'a gitmek konusunda anlaştıklarını, aracın bagajında saklanan kişiden haberinin olmadığını ileri sürdü.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 7

11 KİŞİ TUTUKLANDI
Bar çalışanı Sokrat Vata cinayet suçundan, Nuh Mahmutoğlu ve Ezgi Parlak cinayete yardım ve yataklık etmek, 2 polis suçluyu kayırmak, 6 kişi ise cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutluk'ta film gibi cinayet operasyonu! Türk turistin kullandığı araçtan katil çıktı 8

Adana'da uluslararası bir şirkette denetmen olarak görev yapan Ezgi Parlak'ın yakınları, "5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz" dediler.

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