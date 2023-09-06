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Haberler Galeri Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu'nun köklü lezzetleri...

Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu'nun köklü lezzetleri...

Taste Atlas (Lezzet Atlası), her yıl dünya mutfaklarını ve geleneksel yemekleri sıralıyor. Türk mutfağı bu prestijli listeye damgasını vurdu. Dünya genelindeki en iyi mutfaklar arasındaki sıralamamızla bir kez daha adımızı duyurduk. Özellikle Cağ kebabı, en iyi geleneksel yemekler listesinde ilk 10'da yer alarak Türk mutfağının zengin lezzetlerini temsil etti. İşte sıralama...

Giriş Tarihi: 06.09.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 08:29
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Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu’nun köklü lezzetleri...

Taste Atlas (Lezzet Atlası), her yıl dünya mutfaklarını ve geleneksel yemekleri sıralıyor. Türk mutfağı bu prestijli listeye damgasını vurdu. Dünya genelindeki en iyi mutfaklar arasındaki sıralamamızla bir kez daha adımızı duyurduk. Özellikle Cağ kebabı, en iyi geleneksel yemekler listesinde ilk 10'da yer alarak Türk mutfağının zengin lezzetlerini temsil etti. İşte sıralama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu’nun köklü lezzetleri...

1. İtalyan mutfağı

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Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu’nun köklü lezzetleri...

2. Yunan mutfağı

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Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu’nun köklü lezzetleri...

3. İspanyol mutfağı

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Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! İşte Anadolu’nun köklü lezzetleri...

4.Japon mutfağı