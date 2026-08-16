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Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde göç yolundaki leyleklerin mola anları, adeta görsel şölene dönüştü. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerini, ağaçları ve tarlaları mesken tutan yüzlerce leylek, ilçe girişinde eşine az rastlanır görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler, hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 1

AYDINLATMA DİREKLERİ LEYLEKLERLE DOLDU TAŞTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi girişinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Göç yolculuğuna devam eden leylek sürüsü, mola vermek için Çorlu'yu tercih etti.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 2

Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı. İlçe girişinde her noktanın adeta beyaz kanatlarla kaplandığı görüldü.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 3

ADETA SIRA SIRA DİZİLDİLER

Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada, leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 4

Gökyüzünün misafirlerinin bu düzenli duruşu, ortaya dikkat çekici bir manzara çıkardı. Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 5

SÜRÜCÜLER İLGİYLE TAKİP ETTİ

Çorlu girişindeki yol, yüzlerce metre boyunca uzanan aydınlatma direkleri ve bu direklerin üzerinde konaklayan leyleklerle ilginç bir görüntü oluşturdu.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 6

Sürü halindeki leylekler, bölgeden geçen sürücülerin de dikkatini çekti.

Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı 7

Vatandaşlar nadir rastlanan bu doğa olayını hayretle izlerken, gökyüzünün misafirleri yola devam etmek üzere ilçede mola vermeyi sürdürdü.

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