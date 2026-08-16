Tekirdağ'da ilginç manzara! Leylekler Çorlu'yu mesken tuttu: Görenler telefonuna sarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde göç yolundaki leyleklerin mola anları, adeta görsel şölene dönüştü. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerini, ağaçları ve tarlaları mesken tutan yüzlerce leylek, ilçe girişinde eşine az rastlanır görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler, hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

AYDINLATMA DİREKLERİ LEYLEKLERLE DOLDU TAŞTI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi girişinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Göç yolculuğuna devam eden leylek sürüsü, mola vermek için Çorlu'yu tercih etti.

Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı. İlçe girişinde her noktanın adeta beyaz kanatlarla kaplandığı görüldü.

ADETA SIRA SIRA DİZİLDİLER Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada, leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü.

Gökyüzünün misafirlerinin bu düzenli duruşu, ortaya dikkat çekici bir manzara çıkardı. Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.