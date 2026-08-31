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Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Karaköy'de Kanada'dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Alex Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini bıçakla yaraladığını söyleyen turist, hastaneye giderek darp raporu aldı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 1

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Alex Soliman taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 2

Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti. Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 3

Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 4

TURİST DARP RAPORU ALDI

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09'da muayene edildi.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 5

Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 6

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Turist, sanal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi.

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Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı 7

Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olacağı öğrenildi.

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