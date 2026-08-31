Turiste takside bıçaklı dehşet kamerada! Her şey araca binen 2 kadının kapıları kilitlemesiyle başladı

İstanbul Karaköy'de Kanada'dan gelen turist Alex Soliman (28), taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Alex Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını, POS cihazından da zorla 3 bin 375 lira çekildiğini belirtti. İtiraz edince kadınlardan birinin kendisini bıçakla yaraladığını söyleyen turist, hastaneye giderek darp raporu aldı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Kanada'dan İstanbul'a gelen Alex Soliman taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü.

Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti. Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı.

Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

TURİST DARP RAPORU ALDI Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09'da muayene edildi.