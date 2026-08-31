Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşması üreticileri tedirgin ediyor.

İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde ağıl kapısında ayıya ait pençe izleri tespit edildi.