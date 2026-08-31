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Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu

Giriş Tarihi:
İHA
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Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece yarısı kilitli kapıyı kırıp ağıla giren bir ayı dehşet saçtı. Olayda 144 küçükbaş hayvan telef olurken, köy muhtarı Cengiz Kaya bölgede artan ayı popülasyonuna karşı önlem alınmasını istedi.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 1

Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşması üreticileri tedirgin ediyor.

Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde besici İsmail Mutlu'ya ait ağıla gece saatlerinde ayı girdi.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 2

KİLİTLİ KAPIYI KIRIP AĞILA GİRDİ

Ayı, kilitli ağıl kapısını kırarak içeri girdi. Ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran ayı nedeniyle 144 hayvan telef oldu.

Olayın fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 3

İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekiplerin incelemesinde ağıl kapısında ayıya ait pençe izleri tespit edildi.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 4

BESİCİ DESTEK BEKLİYOR

Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini belirtti.

144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu söyleyen Mutlu, büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek zararının karşılanması için yetkililerden destek istedi.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 5

MUHTARDAN TEDBİR ÇAĞRISI

Koçyatağı Köyü Muhtarı Cengiz Kaya, olayın köyde endişeye neden olduğunu söyledi.

Ayının kapıyı kırarak ağıla girdiğini belirten Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu.

Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu 6

Köy sakinlerinin geçimini büyük ölçüde hayvancılıktan sağladığını ifade eden Kaya, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmasını önleyecek tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Kaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede kalıcı ve etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

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