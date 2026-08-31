Kilitli kapıyı kırıp içeri girdi, ağılda dehşet saçtı! 144 küçükbaş hayvan telef oldu
Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece yarısı kilitli kapıyı kırıp ağıla giren bir ayı dehşet saçtı. Olayda 144 küçükbaş hayvan telef olurken, köy muhtarı Cengiz Kaya bölgede artan ayı popülasyonuna karşı önlem alınmasını istedi.
Erzincan'da yaban hayvanlarının yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşması üreticileri tedirgin ediyor.
Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde besici İsmail Mutlu'ya ait ağıla gece saatlerinde ayı girdi.
KİLİTLİ KAPIYI KIRIP AĞILA GİRDİ
Ayı, kilitli ağıl kapısını kırarak içeri girdi. Ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran ayı nedeniyle 144 hayvan telef oldu.
Olayın fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Ekiplerin incelemesinde ağıl kapısında ayıya ait pençe izleri tespit edildi.
BESİCİ DESTEK BEKLİYOR
Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini belirtti.
144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu söyleyen Mutlu, büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek zararının karşılanması için yetkililerden destek istedi.
MUHTARDAN TEDBİR ÇAĞRISI
Koçyatağı Köyü Muhtarı Cengiz Kaya, olayın köyde endişeye neden olduğunu söyledi.
Ayının kapıyı kırarak ağıla girdiğini belirten Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu.
Köy sakinlerinin geçimini büyük ölçüde hayvancılıktan sağladığını ifade eden Kaya, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmasını önleyecek tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.
Kaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede kalıcı ve etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.