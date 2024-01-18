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Haberler Galeri Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Turgut Altınok, Türk siyasi sahnesine çok erken yaşlarda adım atan bir isim olarak dikkat çekmektedir. Ak Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alarak partinin oluşturulmasında etkin rol oynamıştır. 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Keçiören'de Ak Parti'den aday olarak gösterilen Altınok, büyük bir destekle Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:26
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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan ve bu görevi sırasında ilçeye sunduğu hizmetlerle tanınan Turgut Altınok hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un kariyeri ve biyografisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.

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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.

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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.v

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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.