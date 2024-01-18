Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…

Turgut Altınok, Türk siyasi sahnesine çok erken yaşlarda adım atan bir isim olarak dikkat çekmektedir. Ak Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alarak partinin oluşturulmasında etkin rol oynamıştır. 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Keçiören'de Ak Parti'den aday olarak gösterilen Altınok, büyük bir destekle Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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