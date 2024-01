1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Bir zamanlar Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Pelin Karahan ise zayıflama sırrını izleyicilerle paylaşmıştı.

Yeme alışkanlıkları ve kilosu üzerine konuşan Pelin Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık evde aşırı derecede pasta ve börek gibi şeylere girmiyorum, açıkçası. Her şeyi dengeli bir şekilde tüketiyorum. Kilolarımı verdiğim dönemde bazı şeyleri sınırladım, ancak şimdi makarna ve tatlı gibi şeyleri de tüketiyorum. Ancak her gün sürekli aynı besinleri tüketmiyorum. Her sabah simit ya da poğaça yer miydin? Her akşam mantı ya da makarna"