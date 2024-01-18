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Haberler Galeri 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

Bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde "Aslı" karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. İki çocuk annesi Karahan, şimdilerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Hayranları ise nasıl zayıfladığını merak ediyor. İşte Pelin Karahan'a 8 kilo verdiren diyet listesi...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:30
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1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

Pelin Karahan'ın zayıflama sırları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kışın farkında olmadan alınan kilolar, birçok kişiyi diyet ve kilo verme konularında harekete geçiriyor. Pelin Karahan, verdiği kilolar ve nasıl formda bir vücuda sahip olduğu konusundaki yöntemlerini açıkladı. İşte Karahan'ın zayıflama formülü...

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1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen Karahan, bu birliktelikten iki çocuk sahibi oldu. Son dönemde Pelin Karahan'ın magazin gündeminde yer almasının nedeni ise verdiği kilolar ve formda vücudu oldu. Uzun bir süre boyunca fazla kilolarıyla mücadele eden Karahan, 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo vererek dikkat çekti

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1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

Son halleri büyük beğeni toplarken zayıflama sırrı da merak konusu oldu.

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1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Bir zamanlar Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Pelin Karahan ise zayıflama sırrını izleyicilerle paylaşmıştı.

Yeme alışkanlıkları ve kilosu üzerine konuşan Pelin Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık evde aşırı derecede pasta ve börek gibi şeylere girmiyorum, açıkçası. Her şeyi dengeli bir şekilde tüketiyorum. Kilolarımı verdiğim dönemde bazı şeyleri sınırladım, ancak şimdi makarna ve tatlı gibi şeyleri de tüketiyorum. Ancak her gün sürekli aynı besinleri tüketmiyorum. Her sabah simit ya da poğaça yer miydin? Her akşam mantı ya da makarna"

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1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...

1,5 AYDA 8 KİLO VERDİREN DİYET

Pelin Karahan, daha önceki bir röportajında ketojenik diyet uyguladığını belirterek düzenli olarak spor yaptığını söylemişti. Fit bir yaşam tarzını sürdürebilmek için beslenme ve sporun önemli olduğunu vurgulamıştı.