18 Ocak 2024, Perşembe
1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
Bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde "Aslı" karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. İki çocuk annesi Karahan, şimdilerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Hayranları ise nasıl zayıfladığını merak ediyor. İşte Pelin Karahan'a 8 kilo verdiren diyet listesi...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 10:30
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