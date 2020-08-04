Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!

Gezmeye gelenleri, yürüyüş yapmak isteyenleri mağarada gezdirdim. Buranın uzunluğu 450 metre ve içinden su geçiyor. Mağaranın içindeki su seviyesi ilkbaharda yüksek oluyor. Bu aylarda ise ayaklar ıslanmadan dağın diğer tarafına geçilebilir. Burası son sınır, dağın diğer tarafı Bolu oluyor. Düden Mağarasının giriş yeri Eskişehir sınırı çıkış yeri Bolu sınırı oluyor. Yani dağın arkası Bolu tarafı oluyor" diye konuştu.

