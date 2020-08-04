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04 Ağustos 2020, Salı
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!
Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası'nın bir ucu Eskişehir'e diğer ucu Bolu'ya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:03
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!
Tünelin başı Eskişehir sonu Bolu!