Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan sürpriz bir tanık, Kyryliuk'un o gece sevgilisi tarafından evinde darp edildiğini söyledi. İşte o tanığın ifadesi...