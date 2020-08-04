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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan sürpriz bir tanık, Kyryliuk'un o gece sevgilisi tarafından evinde darp edildiğini söyledi. İşte o tanığın ifadesi...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 10:45
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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

'GÖREVLİ SALDIRDI' DEDİ
31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme'deki The Beach of Momo'ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

İki arkadaş, mekandan saat 03.00'te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darp eden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti. Polis, ismi verilen kişinin beach club'ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.

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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

SEVGİLİSİ Mİ DÖVDÜ?
Hürriyet'in haberine göre Söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk'un darp edildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş'in kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu:

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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

"31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155'i arayarak polis çağırdım."

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Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia

Momo'da başladı, evde devam etti
Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in kavgası, tatil için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına böyle yansıdı. The Beach of Momo yetkilileri, ikili arasındaki tartışmanın mekanda başladığını söyledi.