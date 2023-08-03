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Tunceli’deki komando taburunda yangın

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. Yangında, alevler kısa sürede alt katlara sıçradı. Bina tahliye dildi. İl merkezi ve ilçelerden çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kontrol altına alındı. Vali Mehmet Ali Özkan tabura giderek yetkililerden bilgi aldı ve ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:47
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Tunceli’deki komando taburunda yangın

Tunceli'deki komando taburundaki yangın akşam saatlerinde ilçede bulunan 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nun 4 katlı yatakhanesinin çatısında meydana geldi.

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Tunceli’deki komando taburunda yangın

Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede alt katlara sıçradı.

Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yangın yerine il merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi.

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Tunceli’deki komando taburunda yangın

Takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Tunceli’deki komando taburunda yangın

VALİDEN AÇIKLAMA: YARAI YOK

Soğutma çalışmaları sürerken Vali Mehmet Ali Özkan da tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, yaptığı bilgilendirmede, "Akşam saatlerinde Pertek ilçemizde bulunan 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nun vardiya yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pertek, Hozat ve merkez belediyeden itfaiyeler geldi. Ayrıca İl ve Bölge Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda TOMA bölgeye kısa sürede sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralımız yok" ifadelerine yer verdi.

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Tunceli’deki komando taburunda yangın