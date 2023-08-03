Tunceli’deki komando taburunda yangın

VALİDEN AÇIKLAMA: YARAI YOK

Soğutma çalışmaları sürerken Vali Mehmet Ali Özkan da tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, yaptığı bilgilendirmede, "Akşam saatlerinde Pertek ilçemizde bulunan 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nun vardiya yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pertek, Hozat ve merkez belediyeden itfaiyeler geldi. Ayrıca İl ve Bölge Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda TOMA bölgeye kısa sürede sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralımız yok" ifadelerine yer verdi.