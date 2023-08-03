03 Ağustos 2023, Perşembe
Tunceli’deki komando taburunda yangın
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51'inci Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. Yangında, alevler kısa sürede alt katlara sıçradı. Bina tahliye dildi. İl merkezi ve ilçelerden çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın kontrol altına alındı. Vali Mehmet Ali Özkan tabura giderek yetkililerden bilgi aldı ve ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:47
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