İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

"KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR, KÖTÜ AİLE VARDIR"



Güzelyurt Mahallesi'nin muhtarı Aydın Nair: Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemiz ama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldır bu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım. Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız da memnun... Belki bir sorunumuz; bazı gençlerin ailelerinden biraz kopuk yaşaması olarak görülebilir. Hepimiz biliyoruz ki kötü çocuk yoktur, kötü aile vardır. Ailelerinden kopuk olan çocuklar ve gençler ne yazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar. Bu çocukların ve gençlerin topluma kazandırılması gerekiyor."