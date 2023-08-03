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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

Tekel bayisine yapılan kanlı baskında iki kişinin öldürülmesine ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın meydana geldiği Esenyurt, daha önce de birçok asayiş haberiyle geldi gündeme. Kimi zaman kaçak göçmenlerin çıkardığı vukuatlara kimi zaman da çete hesaplaşmalarına sahne oldu. Esenyurt'ta en büyük sorun, çarpık kentleşmeyle birlikte sürekli artan nüfus. Sorunlardan biri de aileden kopuk gençlerin uyuşturucunun kucağına itilmesi.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:43
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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

Geçtiğimiz günlerde Tekel bayisinde işlenen ve 2 gencin hunharca kurşunlanarak katledildiği cinayet sonrasında gözlerin çevrildiği Esenyurt, 2022 nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda.

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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

Resmi rakamlara göre 983 bin olan nüfusu, göçle birlikte 1.2 milyonu aştığı tahmin edilen ilçe, aynı zamanda Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu da geçmiş durumda. 127 bin yabancının yaşadığı ilçede en büyük sorun göç, çarpık kentleşme ve uyuşturucu olarak sıralanıyor.

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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

"KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR, KÖTÜ AİLE VARDIR"

Güzelyurt Mahallesi'nin muhtarı Aydın Nair: Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemiz ama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldır bu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım. Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız da memnun... Belki bir sorunumuz; bazı gençlerin ailelerinden biraz kopuk yaşaması olarak görülebilir. Hepimiz biliyoruz ki kötü çocuk yoktur, kötü aile vardır. Ailelerinden kopuk olan çocuklar ve gençler ne yazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar. Bu çocukların ve gençlerin topluma kazandırılması gerekiyor."

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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

40 binlik nüfusuyla en kalabalık mahalle olan Pınar Mahallesi sakinleri, yaşanan sorunların sosyal, kültürel ve toplumsal olduğunu, mevcut sorunların çözülmediğini ve ilçenin kör bir kuyu haline dönüştüğünü düşünüyor.

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İstanbul’un en dertli ilçesi! Çarpık kentleşme, artan nüfus ve gençlerin uyuşturucu kucağına itilmesi

İsimlerini vermek istemeyen Esenyurt sakinleri, "Çocuklar gördükçe, suça özeniyor ve suça karışıyorlar" ifadelerini kullanıyor.