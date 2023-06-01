Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!
Günlerdir İzmir Körfezi'ndeki içleri acısı görüntü Türkiye'nin gündeminde. Körfezi adeta istila eden müsilaj diğer adıyla deniz salyasının bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığı gözlemlendi. Buna bağlı olarak uzmanlar, vatandaşı tedirgin eden renk değişiminin deniz suyundaki oksijeni tüketerek canlıların ölümlerine yol açabileceğini dile getirdi. Körfezde yaşanan bu durum, yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hayalini derin sulara gömmüştü. Bilimsellikten uzak yürütülen çalışmaların körfezi bu hale getirdiğini vurgulayan ünlü akademisyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Belediye seçimlerinde 3 yıl sonra körfezde yüzeceğim' diyen Tunç Soyer'e, bakın nasıl karşılık verdi. Ayrıntılar haberimizde...
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