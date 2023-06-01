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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

Günlerdir İzmir Körfezi'ndeki içleri acısı görüntü Türkiye'nin gündeminde. Körfezi adeta istila eden müsilaj diğer adıyla deniz salyasının bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığı gözlemlendi. Buna bağlı olarak uzmanlar, vatandaşı tedirgin eden renk değişiminin deniz suyundaki oksijeni tüketerek canlıların ölümlerine yol açabileceğini dile getirdi. Körfezde yaşanan bu durum, yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hayalini derin sulara gömmüştü. Bilimsellikten uzak yürütülen çalışmaların körfezi bu hale getirdiğini vurgulayan ünlü akademisyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Belediye seçimlerinde 3 yıl sonra körfezde yüzeceğim' diyen Tunç Soyer'e, bakın nasıl karşılık verdi. Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:51
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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir’ Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

İzmir Körfezi'nde bir çok noktada kötü kokunun ardından suyun rengi değişmeye başladı. Halihazırda uzun zamandır koku kirliliğinden de muzdarip olan İzmir halkı, sahillerde artık ölü canlılara da rastlamaya başladı. Kötü koku nedeniyle sahilde günden güne dolaşmak zorlaşıyor.

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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir’ Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

Koku kesilsin diye kireçlenmenin başladığı denizde kirlilik son 20 yılın zirvesine ulaştı. Konu ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir’ Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

KİRLİLİK GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezdeki kirliliğin günden güne arttığını belirterek, ilk defa 1954 yılında Türkiye denizlerinde müthiş bir plakton patlaması gerçekleştiğini aktardı. Yaşar, bu patlama sonucunda binlerce balığın öldüğünü bildirerek, "Nedir bu plakton patlaması? Müsilaj ya da red-tide" dedi.

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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir’ Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

"HAVALARIN ISINMASIYLA SAYILARI İKİYE KATLANIYOR"

Yaşar, devamında şu ifadeleri kullandı:

"1 litre deniz suyunda yaklaşık 1 milyon organizma yaşar. Denizde yüzdüğünüz zaman aldığınız veya verdiğiniz bir nefeste dahi farkında olmadan 300 bin canlıyı üretmiş oluyorsunuz. Yaz başlarında, baharda havalarında ısınmasıyla birlikte eğer ortamda da çok fazla gıda varsa, kirlilik varsa bir anda bunların sayıları ikiye katlanır. 2 milyonlara çıkar. Bu kez ortamda yeteri kadar oksijen bırakmazlar ve ölürler. Bu gördüğümüz kırmızılıklar o canlıların renkleri. Bu renkler türlere göre değişir. Mesela Marmara'da beyaz. İzmir'de red-tide dediğimiz kırmızı renkte görünür."

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Tunç Soyer’e ünlü profesörden net tavır: Tam bir facia! | İzmir’ Körfezi’nde kirlilik 20 yılın doruğunda!

İKİ HAFTADIR SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, son dönemde müthiş bir deniz marulu patlaması yaşandığını ifade eden uzman isim, "Şu an körfezde yine var zaten. Bütün buların tek bir nedeni var. O da denizin çok kirli olması. Özellikle iç körfezin. İki haftadan beri Narlıdere'den Alsancak'a kadar olan kesimde zaten kızıllıklar görülüyordu. Bunun anlamı kirlilik demek. Hatta ben de çektim onları. Sonra sahillerde balık ölümleri fotoğrafları gelmeye başladı" diye konuştu.