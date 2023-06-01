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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

Akılalmaz olay geçen gün Konya'da meydana geldi. 60 yaşındaki Mümine Göz'ün, yeşil alanda ot toplarken trafonun üzerine koyduğu, içinde yaklaşık 400 bin lira para ve altın olan poşet kayboldu. Polis, yaptığı araştırma poşeti, beslediği köpekler için yiyecek toplayan Sadettin ve Şükran Ekdi çiftinin aldığını, elleriyle dokunup, içinde ekmek olmadığını anlayınca da çöp konteynerine attıklarını saptadı. İçinde para olan poşet çöpten çıkartılıp, sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 15:55
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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz, 25 Mayıs günü satmak için yeşil alanlardan sebze türü otları topladığı sırada içinde 400 bin lira para ve altın olan poşetini bir trafonun üzerine koydu. Geri döndüğünde poşetini yerinde bulamayan Mümine Göz, polise haber verdi.

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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi.

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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesi'ne giden polis, Sadettin ve Şükran Ekdi'nin aldıkları poşeti atık zannedip çöp konteynerine attıklarını öğrendi.

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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

Konteynerde arama yapan polis, içerisinde yaklaşık 400 bin TL para ve altın olan poşeti bulup sahibi Mümine Göz'e teslim etti.

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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...

"İÇİNDE ATIK EKMEK SANIP ALDIM"

Para dolu poşeti trafonun üzerinden alan Sadettin Ekdi, "Ben 8-10 yıldır köpekler için ekmek topluyorum. Çöplüklerin etrafına, binaların kapısının kenarına, bahçe duvarına asılan ve trafo üzerine poşet içinde konulan ekmek atıklarını toplarım. Bu poşeti de almışız ve ağzını hiç açmadım, sadece dokundum. Normal poşet diyerek kapımın önündeki çöp konteynerine attım. Polis memurları geldi ve benim bir çanta alıp almadığımı sordu. Ben de çanta değil, poşet aldığımı söyledim. Poşetin yerini göstermemi istediklerinde çöp konteynerinin içini gösterdim. Polis memurları poşeti açtıklarında içerisinden para ve altın çıktı. Daha sonra polis karakoluna gidip tutanakları imzaladık. Ben onu ekmek poşeti diye aldım. Memurlar gelince içinde ne olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.