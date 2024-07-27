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Tunahan Yılmaz'ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Sesimiz oldu

Köpek saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'a deri nakli yapıldı. 2 yıl sürecek ameliyat programı psikolojik tedaviyle desteklenecek. Baba Halil Yılmaz CHP'lilerin yaptığı saygısızlığa tepki göstererek, "Meclis'te 'Şov yapıyorsunuz' diyenler bizi çok rencide etti. Cumhurbaşkanımız sesimiz oldu" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 09:36 Güncelleme: 27.07.2024 09:36
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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu
Ankara Keçiören'de geçtiğimiz yıl 7 Aralık'ta okuluna giderken boş arazide bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz, ilk günden itibaren tedavi ve takiplerinin yürütüldüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda 15'inci ameliyatını oldu.
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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu

12 SAATLİK OPERASYON

Tunahan'ın kafasına 12 saatlik "mikrocerrahi" operasyonla deri nakli yapıldı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun öncülüğündeki ekip, yaklaşık 12 saat süren operasyonla Tunahan'ın başına deri nakletti.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu
Bir yandan çocuk sağlığı hastalıkları bir yandan da cerrahi uzmanlarınca fiziksel tedavisi sürdürülen Tunahan saç derisindeki doku kaybı deri nakliyle kapatıldı. Tunahan'ın sırt bölgesine balonla doku genişletme uygulaması yapılarak doku büyüdükten sonra ameliyata geçildi. Sırtındaki balon çıkarıldıktan sonra baş bölgesindeki bütün doku eksikliği mikrocerrahi yöntemle kapatıldı.
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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu

TUNAHAN'A PSİKOLOJİK DESTEK!

8 aydır tedavi süreci devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, SABAH'a konuştu:

8 ay oldu ama halen psikolojik olarak ne kendisi ne de biz bu travmayı atlatamadık. Büyük 15 ameliyat oldu ama küçüklerle birlikte bu sayı 25'i geçti.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu
2 yıllık ameliyat programı var. Tunahan'a önümüzdeki günlerde de psikolojik destek programına başlayacak.