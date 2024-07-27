27 Temmuz 2024, Cumartesi
Tunahan Yılmaz'ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Sesimiz oldu
Köpek saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'a deri nakli yapıldı. 2 yıl sürecek ameliyat programı psikolojik tedaviyle desteklenecek. Baba Halil Yılmaz CHP'lilerin yaptığı saygısızlığa tepki göstererek, "Meclis'te 'Şov yapıyorsunuz' diyenler bizi çok rencide etti. Cumhurbaşkanımız sesimiz oldu" dedi.
Giriş: 27.07.2024 09:36 Güncelleme: 27.07.2024 09:36
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