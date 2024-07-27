Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Acılı babadan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Sesimiz oldu

TUNAHAN'A PSİKOLOJİK DESTEK!

8 aydır tedavi süreci devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, SABAH'a konuştu:

8 ay oldu ama halen psikolojik olarak ne kendisi ne de biz bu travmayı atlatamadık. Büyük 15 ameliyat oldu ama küçüklerle birlikte bu sayı 25'i geçti.