27 Temmuz 2024, Cumartesi
Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu
İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi isteyen kadın kabusu yaşadı. Özel bir hastanede ameliyatını yaptıran kadın tedavi sonrası ağır enfeksiyon geçirip gözünün içinde et çıktığı ve üzerine yüzünde şekil bozuklukları meydana geldiğini iddia etti. Mağdur kadın, savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş: 27.07.2024 10:23 Güncelleme: 27.07.2024 10:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9