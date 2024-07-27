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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi isteyen kadın kabusu yaşadı. Özel bir hastanede ameliyatını yaptıran kadın tedavi sonrası ağır enfeksiyon geçirip gözünün içinde et çıktığı ve üzerine yüzünde şekil bozuklukları meydana geldiğini iddia etti. Mağdur kadın, savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:23 Güncelleme: 27.07.2024 10:26
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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı. 54 yaşındaki Hülya K. özel bir hastanede 85 bin lira karşılığında yüz gerdirme ameliyatı oldu.

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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.

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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

AMELİYAT SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı.

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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

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Gözünün içinde et çıktı! Yüz gerdirme isteği kabusu oldu

GÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi.