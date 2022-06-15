15 Haziran 2022, Çarşamba
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı
Milyonlarca çalışanı oldukça yakından ilgilendiren haftalık izin meselesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; haftalık iznin en az 24 saat olacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine karar verdi. Hükümde; haftalık tatilin bölünmesi durumunda hiç kullandırılmamış kabul edileceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 18:50
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