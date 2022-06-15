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Haberler Galeri Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Milyonlarca çalışanı oldukça yakından ilgilendiren haftalık izin meselesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; haftalık iznin en az 24 saat olacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine karar verdi. Hükümde; haftalık tatilin bölünmesi durumunda hiç kullandırılmamış kabul edileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 18:50
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren bir karar çıktı.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Yüksek Mahkeme; haftalık iznin en az 24 saat olacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Kararda; haftalık tatilin bölünmesi durumunda hiç kullandırılmamış kabul edeceği aktarıldı.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarılınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izinle ilgili emsal karar çıktı

Davacı işçi, davalı şirkete ait yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalıştığını, haftanın yedi günü 08.00-22.00/23.00 saatleri arası ve dini bayramların ilk günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığını, davalı işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen işçilik haklarının ödenmediğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.