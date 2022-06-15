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Haberler Galeri 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler tatil süresine çevrildi. Kurban Bayramı tatili için hazırlık içerisinde olan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını ve başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 gün olarak uygulanmıştı. Peki, 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 17:42
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6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İslam alemi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde gözler tatil süresine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 9 gün olarak uygulanan bayram tatilinin bu sene kaç gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

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6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

6-7-8 TEMMUZ TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak. 6, 7 ve 8 Temmuz'un tatil olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.