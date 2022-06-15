15 Haziran 2022, Çarşamba
6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
Bayram tatili ne zaman başlıyor? Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler tatil süresine çevrildi. Kurban Bayramı tatili için hazırlık içerisinde olan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını ve başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 gün olarak uygulanmıştı. Peki, 6-7-8 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 17:42
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