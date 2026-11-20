TÜİK çocukların internet ve telefon kullanımını açıkladı: 10 çocuktan 9'u kullanıyor
TÜİK'in 2026 yılı araştırmasına göre 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,7'si internet, yüzde 80,1'i cep telefonu veya akıllı telefon kullanıyor. Çocukların yüzde 69,8'i sosyal medyada yer alırken yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocukların internet, cep telefonu, sosyal medya ve dijital oyun kullanım alışkanlıklarını ortaya koyan 2026 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,7'si internet kullanıyor. Çocukların yüzde 80,1'i cep telefonu veya akıllı telefondan yararlanırken sosyal medya kullananların oranı yüzde 69,8 oldu.
Araştırmada çocukların dijital alışkanlıklarının yanı sıra üretken yapay zeka kullanımı ve siber zorbalık deneyimleri de incelendi. Buna göre 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü üretken yapay zeka kullanırken çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldığını bildirdi.
ÇOCUKLARIN YÜZDE 92,7'Sİ İNTERNET KULLANIYOR
TÜİK'in "2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsarken bu yıl 6-17 yaş grubuna genişletildi. Araştırmaya ayrıca 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanımına ve siber zorbalık deneyimlerine ilişkin göstergeler eklendi.
Araştırmaya göre, çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 olarak belirlendi. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 96,9 oldu.
Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 53'ü hafta içi, yüzde 63,4'ü ise hafta sonu günde en az iki saatini internette geçirdiğini belirtti.
Çocukların internet kullanım amaçlarında yüzde 86,2 ile video izleme ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev veya sunum hazırlama, yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı izledi. En az tercih edilen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi ders veya kurslara katılma oldu.
ÇOCUKLARIN YÜZDE 80,1'İ CEP TELEFONU KULLANIYOR
Araştırmaya göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80,1'i cep telefonu veya akıllı telefon kullandığını bildirdi. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 66,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 89,8 olarak kaydedildi.
Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü cihazını düzenli kullandığını belirtti. Telefon kullanım amaçlarında 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.
Düzenli cep telefonu kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini ifade etti. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 48 oldu.