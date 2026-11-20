Yaş gruplarına göre incelendiğinde sosyal medya kullanımı 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 oldu.

TÜİK verilerine göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 71,4, kız çocuklarında yüzde 68,1 olarak belirlendi.

Dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 68,1 olarak hesaplandı. Erkek çocukların yüzde 77,4'ü, kız çocukların ise yüzde 58,2'si dijital oyun oynadığını bildirdi.

Düzenli oyun oynayan çocukların en fazla tercih ettiği tür yüzde 48,1 ile macera-aksiyon oldu. Bu türü yüzde 44,5 ile strateji-taktik, yüzde 41,6 ile spor oyunları takip etti.

Çocuklara dijital oyun oynamaya ilişkin düşünceleri de soruldu. 6-10 yaş grubunda yüzde 34,7 ile fazla oyun oynamanın sorumlulukları aksatması, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 34,5 ile ebeveynlerinin çok fazla oyun oynadıklarını düşünmesi öne çıktı.