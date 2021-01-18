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ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti

AA
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Giriş: 18.01.2021 13:41
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve "Türkiye’nin özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi.

Sarsılmaz açıklamasına göre, ABD'nin ateşli silahlar dergisi On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors' Choice Award'da (Editörlerin Seçimi Ödülü) tabanca alanında uzman Amerikalı editörler, oyunu SAR 9X'den yana kullandı.

Editors' Choice Award'da, SAR 9X'in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme, ABD silah dünyasının önde gelen isimlerince silahların uygulamaya dayalı teknik testlere tabi tutulması yöntemiyle yapıldı.

Oylama sonucu, Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, birinciliği elde etti.

2020 Editors' Choice Award oylamasında SAR 9X için oy kullananlar arasında, dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve Guns dergisi editörü Massad Ayoob, Tactical Life'tan Dave Bahde, Guns & Ammo'dan Chris Mudgett ve Gun Digest'den Mike Dickerson gibi pek çok uzman yer aldı.

SAR 9X, SERİ ATIŞLARDA DAHA İYİ GRUPMAN SAĞLIYOR
Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X ise düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.

Üç farklı ebatta değiştirilebilir arka sırtlık ve kabza yan kapakları sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak üzerindeki soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda namlunun hızlı soğumasına olanak sağlayarak daha iyi grupman imkanı da sunuyor.

Yine tetik emniyeti özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi bloke ederek silahın ateş almasını engelleyen SAR 9X, kırmızı nokta tetik göstergesi ile mekanizmanın kurulu olduğunu da gösteriyor.

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