Trafikte kaynak yapanları dronla tespit ettiler: İdari para cezası kesildi

Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 yanyolunda transit yola bağlanırken ofset taralı alan ihlali yapan sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasında durdurulan sürücülere para cezası kesildi. Denetim noktasında durdurulan sürücü Serkan Çimenli, " "Özellikle kaynakçılar emniyet şeridini kullananlara şimdiki cezalar bile az 500 bin, 1 milyon yazılmalı." Şeklinde konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde denetim noktaları kuruldu. Zeytinburnu'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin Cevizlibağ D-100 yanyolundan transit yola geçiş sırasında araç trafiğinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan ofset taralı alanı ihlal ettiği belirlendi. TRAFİKTE KAYNAK YAPANLARI DRONLA TESPİT ETTİLER: İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Dron ile havadan yapılan takip sonucu kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, ileride oluşturulan kontrol noktasında ekiplerce durduruldu. Kurallara aykırı şekilde şerit düzenini bozarak ilerleyen sürücüler belirlendi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülerin her birine, Karayolları Trafik Kanunu 'ofset taralı alan ihlali cezası' kapsamında 1.246 TL idari para cezası uygulandı.

"POLİSLERİN UYGULADIĞI CEZAYA SEVİNEN BİR ADAMIM" Denetimler kapsamında para cezası kesilen Serkan Çimenli, "Hayatımda trafik cezam yok. Hergün televizyonlarda izleyip polislerin uyguladığı cezalara sevinen bir adamım.Burada benzinlikten çıktım buradan bir daha yol ayrımı varmış. Çok hızlı geliyor araçlar, bende kontrollü geliyorum ve taralı alana mecbur giriyorum. Kaynak olsa çok haklılar diyeceğim. Benzinlikten çıkıp en sol şeride geçersem trafiği tehlikeye atacağım." dedi.