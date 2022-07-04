04 Temmuz 2022, Pazartesi
Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş
Trabzon'un Of ilçesinde geçen akşam arkadaşlarıyla beraber girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan 19 yaşındaki İsmail Mete kayboldu. Arama faaliyetleri devam ederken, geçen gece bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik ekibinin ikazıyla Mete ve arkadaşlarının denizden çıktığı, ekibin bölgeden ayrılmasının akabinde grubun tekrar suya girdiği ve olayın yaşandığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 15:46
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15