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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

Trabzon'un Of ilçesinde geçen akşam arkadaşlarıyla beraber girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan 19 yaşındaki İsmail Mete kayboldu. Arama faaliyetleri devam ederken, geçen gece bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik ekibinin ikazıyla Mete ve arkadaşlarının denizden çıktığı, ekibin bölgeden ayrılmasının akabinde grubun tekrar suya girdiği ve olayın yaşandığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 15:46
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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

Olay, geçen akşam sularında ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde yaşandı.

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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

Bir grup arkadaşıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren İsmail Mete, bir müddet sonra akıntıya kapılıp ortadan kayboldu.

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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar sebebiyle zorlukla yürütülen çalışmalardan geçen gün sonuç alınamadı.

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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

4 KOLDAN ARANDI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı.

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Trabzon’da akıntıya kapılan İsmail aranıyor! Ekiplerin uyarısını dinlememiş

27 dalgıçtan oluşan ekip, su altını tararken botlar ve drone ile de deniz yüzeyinde arama yapıldı.