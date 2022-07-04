04 Temmuz 2022, Pazartesi
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla Marmaris'te denize giren tatilciler köpek balığı paniği yaşadı. Bir belediye işçisi eline aldığı tırmıkla balığı kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansırken deniz canlısının köpek balığı değil Akdeniz zarganası olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 20:33
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar