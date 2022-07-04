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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Muğla Marmaris'te denize giren tatilciler köpek balığı paniği yaşadı. Bir belediye işçisi eline aldığı tırmıkla balığı kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansırken deniz canlısının köpek balığı değil Akdeniz zarganası olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 20:33
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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahile kadar gelen Akdeniz zarganasını köpek balığı sanan tatilciler büyük panik yaşadı.

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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Tatilcilerin kaçıştığı gören belediye işçisi Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi.

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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Külünç uzun süre tırmıkla Akdeniz zarganasını kovaladı.

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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

O ANLAR KAMERADA

Akdeniz zarganası bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar
Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar