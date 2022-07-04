Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Muğla Marmaris'te denize giren tatilciler köpek balığı paniği yaşadı. Bir belediye işçisi eline aldığı tırmıkla balığı kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansırken deniz canlısının köpek balığı değil Akdeniz zarganası olduğu ortaya çıktı.