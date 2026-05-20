Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi

Tokat'ta Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe ulaşmasıyla taşkın alarmı verildi. Yeşilırmak'ın debisinin hızla yükselmesi üzerine Turhal başta olmak üzere 7 köy ve 15 mahalle tahliye edildi. Devlet tüm birimleriyle sahaya inerken, barajdan gelen suyun 10-12 saat içinde yerleşimlere ulaşması bekleniyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe dayanmasıyla birlikte bölgede büyük bir taşkın riski baş gösterdi. TOKAT'TA TAŞKIN ALARMI! DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLDU Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesiyle birlikte Turhal ilçesi başta olmak üzere birçok noktada tahliye kararları alınırken, devletin tüm birimleri olası bir felaketi önlemek için teyakkuz haline geçti. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, bölgedeki nefes kesen mücadeleyi ve alınan kritik önlemleri yerinden aktardı.

ALMUS BARAJI'NDA SU SEVİYESİ SON HADDE GELDİ Tokat'ta günlerdir beklenen taşkın riski kapıya dayandı. Almus Barajı'ndaki su miktarının artık savaklardan taşma noktasına geldiğini belirten A Haber muhabiri Murat Onur, "Almus Barajı'nda artık su seviyesi son hadde gelmiş durumda. Yavaş yavaş savaklardan suların aktığını söyleyebiliriz. Bu suların yaklaşık 10-12 saat sonra Turhal ilçesine ulaşması bekleniyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Onur, barajdan gelecek suyun debisine karşı tüm birimlerin sahada olduğunu ifade etti.

YEŞİLIRMAK BOYUNCA DEV SETLER KURULUYOR Olası bir su baskınının önüne geçebilmek adına Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yeşilırmak kenarında adeta bir savunma hattı oluşturulduğunu kaydeden Murat Onur, "Yeşilırmak'ın kenarında taşkına karşı devasa bir tahkimat alanı oluşturuldu. Yaklaşık 12 kilometrelik bir hatta 2 ila 3 metreyi bulan kaya ve toprak setler inşa edildi. Bu setlerin amacı, yükselen suların Turhal kent merkezine girişini engellemek" ifadelerini kullandı.