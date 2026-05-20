CANLI YAYIN

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Tokat'ta Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe ulaşmasıyla taşkın alarmı verildi. Yeşilırmak'ın debisinin hızla yükselmesi üzerine Turhal başta olmak üzere 7 köy ve 15 mahalle tahliye edildi. Devlet tüm birimleriyle sahaya inerken, barajdan gelen suyun 10-12 saat içinde yerleşimlere ulaşması bekleniyor.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 1

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe dayanmasıyla birlikte bölgede büyük bir taşkın riski baş gösterdi.

TOKAT'TA TAŞKIN ALARMI! DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLDU

Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesiyle birlikte Turhal ilçesi başta olmak üzere birçok noktada tahliye kararları alınırken, devletin tüm birimleri olası bir felaketi önlemek için teyakkuz haline geçti. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, bölgedeki nefes kesen mücadeleyi ve alınan kritik önlemleri yerinden aktardı.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 2

ALMUS BARAJI'NDA SU SEVİYESİ SON HADDE GELDİ

Tokat'ta günlerdir beklenen taşkın riski kapıya dayandı. Almus Barajı'ndaki su miktarının artık savaklardan taşma noktasına geldiğini belirten A Haber muhabiri Murat Onur, "Almus Barajı'nda artık su seviyesi son hadde gelmiş durumda. Yavaş yavaş savaklardan suların aktığını söyleyebiliriz. Bu suların yaklaşık 10-12 saat sonra Turhal ilçesine ulaşması bekleniyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 3

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Onur, barajdan gelecek suyun debisine karşı tüm birimlerin sahada olduğunu ifade etti.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 4

YEŞİLIRMAK BOYUNCA DEV SETLER KURULUYOR

Olası bir su baskınının önüne geçebilmek adına Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yeşilırmak kenarında adeta bir savunma hattı oluşturulduğunu kaydeden Murat Onur, "Yeşilırmak'ın kenarında taşkına karşı devasa bir tahkimat alanı oluşturuldu. Yaklaşık 12 kilometrelik bir hatta 2 ila 3 metreyi bulan kaya ve toprak setler inşa edildi. Bu setlerin amacı, yükselen suların Turhal kent merkezine girişini engellemek" ifadelerini kullandı.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 5

7 KÖY VE 15 MAHALLEDE TAHLİYE OPERASYONU

Can güvenliğinin korunması için bölgede çok geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu yürütülüyor. Yeşilırmak kordon boyundaki yerleşim yerlerinin tamamen boşaltıldığını dile getiren Onur, "Vatandaşlarla görüşülerek can güvenliğini sağlamak amacıyla evler tahliye edildi. 7 köy ve 15 mahalle gibi oldukça büyük bir alan bu kapsamda boşaltılmış durumda." dedi.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 6

Onur, "Evlerinden ayrılan vatandaşlarımız akrabalarının yanına geçerken, gidecek yeri olmayanlar için ise devletimiz KYK yurtlarını ve misafirhaneleri kapılarını açtı" şeklinde konuştu. Öte yandan riskin ciddiyeti nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 7

AMASYA İÇİN DE KIRMIZI ALARM: TEHLİKE İLERLİYOR

Tokat'taki tehlikenin ardından suların akış yönündeki Amasya için de benzer önlemlerin devreye sokulduğu bildirildi. Yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktaran muhabirimiz Murat Onur, "Yeşilırmak, Tokat ve Turhal'dan geçerek Amasya'ya doğru ilerliyor. Amasya kent merkezine yaklaştıkça Kelkit Çayı ile birleşen nehrin debisinin daha da artması bekleniyor. Bu nedenle aynı kırmızı alarm ve tedbirler Amasya ili için de alınmış durumda" diyerek riskin yayıldığını belirtti. Bölgede AFAD, DSİ ve belediye ekiplerinin iki gündür uyku uyumadan nöbet tuttuğu, suyun debisinin anbean takip edildiği aktarıldı.

Tokat’ta taşkın alarmı! Almus Barajı kritik seviyede: 7 köy 15 mahalle tahliye edildi 8

31 YILLIK REKOR: BARAJDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI!

Öte yandan Almus Baraj Gölü'nden gelen son veriler tehlikenin boyutunu bir kez daha tescilledi. Kış ve bahar aylarındaki yoğun yağışların ardından barajdaki doluluk oranı Ocak ayındaki yüzde 38 seviyesinden yüzde 100'e fırladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan adacıklar yeniden sular altında kalırken, en son 1993 yılının Mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan barajda, tam 31 yıl aradan sonra benzer bir tahliye işleminin her an başlayabileceği değerlendiriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin