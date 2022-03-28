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Tokat Havalimanı'na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.İstanbul Havalimanından kalkış yapan TK- 2583 sefer sayılı yolcu uçağı 132 yolcusu ile Tokat Havalimanına iniş yaptı. Uçak Tokat'tan İstanbul'a ful dolu olarak 132 yolcusu ile havalandı.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 13:10
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Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

Tokat'a 5 yıl aradan sonra uçak seferlerinin başlaması ile birlikte uçak biletleri günler öncesinden talep görmeye başladı.

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Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

İstanbul Havalimanından kalkış yapan TK- 2583 sefer sayılı yolcu uçağı 132 yolcusu ile Tokat Havalimanına iniş yaptı. Uçak Tokat'tan İstanbul'a ful dolu olarak 132 yolcusu ile havalandı.

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Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

Türkiye'nin 57. Havalimanına uçakla seyahat yapmak imkanına kavuşan vatandaşlar sevinç yaşadı. 89 yaşındaki Hasan Cemal Sorut, kısa sürede uçakla rahat bir seyahat yapma imkanına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İstanbul'a gitmek istiyordum ama yaşlılık nedeni ile kara yolu ile gidemiyordum. Oğlum ve gelinimle birlikte kolaylıkla İstanbul'a gideceğiz. Rabbim yapandan da yaptırandan da hükümetimizden de razı olsun" dedi.

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Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

Yolcu otobüsü ile 12 saatte İstanbul'a gidip gelen vatandaşlar uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakika seyahat etme imkanına kavuştu.

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Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

TÜRKİYE'NİN 57. HAVALİMANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.