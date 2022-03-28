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Tokat Havalimanı'na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.İstanbul Havalimanından kalkış yapan TK- 2583 sefer sayılı yolcu uçağı 132 yolcusu ile Tokat Havalimanına iniş yaptı. Uçak Tokat'tan İstanbul'a ful dolu olarak 132 yolcusu ile havalandı.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:09Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 13:10