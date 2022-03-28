Tokat Havalimanı’na yoğun ilgi! 5 yıl sonra kavuştular! Vatandaş akın ediyor

Türkiye'nin 57. Havalimanına uçakla seyahat yapmak imkanına kavuşan vatandaşlar sevinç yaşadı. 89 yaşındaki Hasan Cemal Sorut, kısa sürede uçakla rahat bir seyahat yapma imkanına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İstanbul'a gitmek istiyordum ama yaşlılık nedeni ile kara yolu ile gidemiyordum. Oğlum ve gelinimle birlikte kolaylıkla İstanbul'a gideceğiz. Rabbim yapandan da yaptırandan da hükümetimizden de razı olsun" dedi.